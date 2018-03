Nieuwe sensor van TU Eindhoven laat nierdialyse beter werken

De uit India afkomstige Kumar Sharma (31) zegt zich niet de uitvinder van deze techniek te willen noemen. „We hebben met financiële steun van de Nierstichting voortgeborduurd op eerder onderzoek, dat heeft geleid tot deze resultaten. We hopen dat dit weer een fundament is voor nieuw onderzoek en dat zou binnen vijf of zes jaar kunnen leiden tot proeven in de praktijk. Daarna zou het dan in twee jaar op de markt kunnen komen.”