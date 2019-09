Nieuwe stakingen in kleinmetaal in regio Eindhoven van tafel na nieuwe cao

De 300.000 medewerkers in de installatiebranche, isolatie, metaalbewerking, carrosserie en goud- en zilvernijverheid krijgen in 28 maanden bijna 8 procent loonsverhoging, aldus de bond in een verklaring.

Regionale bedrijven als Strukton in Son, enkele VDL-bedrijven, Engie en CroonWoltersDros vallen onder deze cao voor de metaal & techniek. In Eindhoven legden zo’n 350 werknemers eind juni het werk neer nadat de onderhandelingen waren vastgelopen.

De overeengekomen loonsverhoging komt neer op een stijging van 3,4 procent per jaar. Ook is er een deal over een generatiepact, waarbij ouderen eerder korter kunnen werken zodat jongeren een vaste baan kunnen krijgen. Verder hebben de werkgevers volgens FNV Metaal de toezegging gedaan dat 5000 flexwerkers een vast contract krijgen.