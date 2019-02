Nieuwe vleugel aan mega-datacentrum op Park Forum in Eindhoven

„Deze is nodig om ons groeiende klantenbestand te bedienen”, zegt Rob Stevens, samen met broer Jeroen directeur en mede eigenaar van Interconnect. „De vraag naar capaciteit voor de opslag van data blijft groeien. We willen daarom onze moderne faciliteiten in Eindhoven uitbreiden. We blijven werken aan onze ambitie voorop te lopen in onze dienstverlening.”