Nieuwe windmolens in Flevoland verpulveren hoogterecord

Momenteel staat de hoogste windmolen nog in de Eemshaven in Noord-Groningen. De Lagerwey L136 kent een ashoogte van 123 meter, de rotordiameter meet 136 meter. De wieken tikken daardoor op het hoogste punt de 200 meter aan, bijna twintig meter hoger dan de Euromast.



De zeventien turbines die over drie jaar in het Noord-Oosten van Flevoland bij het Ketelmeer verrijzen gaan daar met 248 meter ruim overheen. Ze maken onderdeel uit van het Windpark Blauw dat 65 turbines zal tellen. Ook de andere molens van het park gaan met 213 meter flink de hoogte in.



Het park, dat door Nuon en vereniging SwifterwinT geëxploiteerd gaat worden, moet aan 172.000 huishoudens stroom gaan leveren.



Inspraak

Met de 248 meter vestigen de molens nog geen absoluut hoogterecord. Hoogste bouwwerk in Nederland is de Gerbrandyradiotoren in IJsselstein. Die is 372 meter hoog. De radiomast in Boven Smilde is met 302 meter tweede.