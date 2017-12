Nieuwe windmolens verpulveren hoogterecord

Nuon bevestigt het voorliggende plan, maar zegt dat de molens nog niet definitief zijn. ,,248 meter is de absolute hoogte, het maximum," meldt woordvoerster Ariane Volz. Ze wijst er op dat burgers en bedrijven inspraak krijgen. Deze maand volgen eerst vier informatieavonden, de eerste is vanavond in Swifterband. Daarna volgen de reguliere inspraakprocedures.



De trend dat windturbines steeds meer de hoogte in gaan, beschreef deze krant vorig jaar al. Peter Eecen, hoofdonderzoeker van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), denkt dat windmolens op land in 2030 weleens de 300 meter aan kunnen tippen. Op zee zal dat nog 50 meter meer zijn.



Met de aanleg van het park is 200 tot 300 miljoen euro gemoeid. Het windpark krijgt echter een flinke Rijkssubsidie via de SDE+ regeling, waarmee duurzame energie wordt gestimuleerd.