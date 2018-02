Nijmeegse burgemeester: Pin 's avonds niet alleen

Voor de burgemeester en politie is het alle hens aan dek. Gisteren was er speciaal overleg om te praten over de aanpak van de misdaad, na een aantal nieuwe overvallen op zaterdag en zondag.



,,We zetten de komende tijd in op extra surveillance. Op deze manier kunnen we nog sneller reageren bij meldingen’’, laat een woordvoerder van de politie na afloop weten. ,,Daarnaast zetten we extra recherchecapaciteit in bij de onderzoeken naar de recente incidenten.’’



Burgemeester Bruls was onlangs, bij de presentatie van de Nijmeegse misdaadcijfers over 2017, juist bijzonder positief. Hij denkt niet dat Nijmegen het ineens slechter doet dan andere steden. De donkere wintermaanden zijn volgens hem berucht als het gaat om overvallen, niet alleen in Nijmegen. ,,We hebben elke winter een piek, in andere steden zal het niet anders zijn dan hier.’’



Hij begrijpt dat de impact op de slachtoffers groot is. ,,Terwijl de buit in de meeste gevallen verwaarloosbaar klein is. Dat maakt dit dubbel ernstig’’, stelt Bruls.