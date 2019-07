Nike haalt ‘Independance Day-schoen’ met omstreden vlag uit de winkel na ophef

Het was voormalig NFL-ster Colin Kaepernick, binnen de American Football het gezicht van de strijd tegen rassenongelijkheid en te zien in sommige reclames van Nike, die volgens de Wall Street Journal aan het merk heeft gevraagd de schoen terug te halen. Hij vond de vlag op de schoen ongepast. Sommige extreemrechtse groepen hebben de vlag opgeëist als symbool van hun denkbeelden.



,,Nike heeft ervoor gekozen deze Air Max 1-schoen niet uit te brengen, omdat het een oude versie van de Amerikaanse vlag bevat", zei Mark Rhodes van Nike over de schoen die vanaf gisteren te koop was. De vroegere vlag van de dertien koloniën aan de Amerikaanse oostkust die zich tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog afscheidden van de Britten werd gebruikt tussen 1777 en 1795, een tijd waarin de slavernij nog volop aanwezig was in Amerika.