Niki Lauda opnieuw vliegbaas - hij kan niet anders

ProfielNiki Lauda is opnieuw eigenaar geworden van Niki, de luchtvaartmaatschappij die hij ooit zelf oprichtte. Met zijn bod troefde hij reuzen als Ryanair en IAG af. Loslaten is er niet bij voor de Oostenrijker - zelfs niet als de dood zijn stempel heeft gedrukt.

Natuurlijk, stokoud kun je Niki Lauda met zijn 68 jaar niet noemen. Zijn getekende gezicht lijkt een ander verhaal te vertellen, maar dat heeft alles te maken met de horrorcrash in zijn Formule I-auto, op 1 augustus 1976 op de Nürnburgring. Lauda raakte in coma en liep zware brandwonden op, onder meer in zijn gelaat. ,,Ik heb tenminste een reden waarom ik lelijk ben”, zei hij daar onlangs over. ,,De meeste mensen hebben dat niet.”

Toch kun je je afvragen: waar begin je aan, op pensioengerechtigde leeftijd? Een luchtvaartmaatschappij kopen die pas nog kopje onder ging, als gevolg van het faillissement van moederbedrijf AirBerlin. De concurrentie aangaan met reuzen als RyanAir en Easyjet. Eindeloos bakkeleien met vakbonden, omdat niet iedereen zijn baan kan behouden, omdat het mes in de kosten moet.

Maar Niki Lauda kan het niet laten. Er was een krankzinnig biedingsspel nodig om het voor elkaar te krijgen. Eerst leek Lufthansa er met Niki vandoor te gaan, maar dat stuitte op mededingingsbezwaren van de Europese Unie. Daarna dacht het Brits-Spaanse IAG (eigenaar van bijvoorbeeld British Airways en Iberia) de buit binnen te hebben.

Een Duitse rechter bepaalde echter net voor het sluiten van de markt dat de doorverkoop van Niki in Oostenrijk moest plaatsvinden. Daar sloeg Lauda toe, maakten de curatoren vanochtend bekend.

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm Niki Lauda (rechts) op het Formule 1-circuit van Kuala Lumpur. © Getty Images

Lauda Air

Onbekend terrein is de luchtvaart niet voor de ex-coureur. Al tijdens zijn racecarrière, in 1979, richt hij zijn eerste eigen maatschappij op: Lauda Air. De Oostenrijker zorgt ervoor dat KLM zijn monopolie op de verbindingen tussen Wenen en Azië verliest. Maar Lauda Air redt het niet op eigen kracht: na aanhoudende verliezen neemt Austrian Airlines het bedrijf in 2003 over. De racelegende wordt buitengezet.

Aan een plek aan de zijlijn heeft Niki Lauda echter geen behoefte. Hij start een nieuwe maatschappij. Deze keer zet hij niet zijn achternaam op de romp, maar zijn voornaam. Niki is geboren. De maatschappij richt zich vooral op vakantievluchten binnen Europa en wordt in stappen opgegeten door Air Berlin, dat in 2011 volledig eigenaar wordt. Van dat bedrijf is Lauda tot 2013 bestuurder, daarna gaat hij voor de Formule 1-renstal van Mercedes werken en neemt hij afscheid van de luchtvaartwereld. Definitief, zo lijkt het. Tot vandaag.

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm De crash van Lauda op de Nürnburgring, in 1976.

Crash

Als de luchtvaart Lauda alleen maar vreugde gebracht had, zou zijn Heintje Davids-gedrag uitstekend te verklaren zijn geweest. Maar het tegendeel is waar. Het ergste drama in zijn leven vindt zelfs plaats als hij luchtvaartbaas is. Dat wil wat zeggen, als je al eens meer dood dan levend uit een autowrak getild bent.

Op 26 mei 1991 stort een Boeing 767 van Lauda Air neer boven Thailand. Aan boord 223 mensen, allemaal vinden ze de dood. Lauda bemoeit zich persoonlijk met het onderzoek naar de oorzaak. Hij bezoekt de rampplek, om de ravage met eigen ogen te aanschouwen. Is aanwezig bij een herdenkingsdienst voor 23 niet-geïdentificeerde slachtoffers.

Het raakt hem diep. ,,Als coureur was het mijn eigen keuze om mijn leven te riskeren”, vertelt hij in 2006 in de Britse krant The Guardian. ,,Als je een airline runt en meer dan 200 mensen willen van A naar B, dan heb je een andere verantwoordelijkheid. Als eerste reactie op de crash zei ik dat, als mijn bedrijf verantwoordelijk was, we onmiddellijk zouden moeten stoppen met Lauda Air.”

Na acht maanden onderzoek blijkt echter dat de fout bij vliegtuigbouwer Boeing ligt. Er was iets mis met de zogenaamde straalomkering. Om dat aan te tonen bezoekt Lauda hoogstpersoonlijk de Boeing-fabriek in Seattle. Hij staat er op dat de vliegtuigbouwer rekenschap aflegt voor de technische fouten, en dat de nabestaanden van de slachtoffers een antwoord kregen op hun vragen. Dat gebeurt. Na het ongeluk met het toestel van Lauda Air worden aanvullende voorzorgsmaatregelen genomen.

Quote In een goed moment zat ook een slecht moment. Dat vat wel samen hoe het in het autoracen kan gaan, en hoe het in het leven kan gaan Niki Lauda

Hoe tragisch het ongeval ook is: het lukt Lauda om er iets positiefs uit te halen. ,,Ik voelde me als eigenaar van het bedrijf verantwoordelijk voor de crash, maar door het ongeluk werd de fout in de toestellen ontdekt. Daardoor weten we nu dat het probleem zich nooit meer voor kan doen.”

In het leven van een Formule I-coureur, zeker eentje die in de jaren 70 racete, is de dood een integraal onderdeel van het leven. Hij ligt altijd op de loer. Hoe vanzelfsprekend die dreiging is, blijkt wel als Lauda in hetzelfde Guardian-interview vertelt over zijn beste prestatie als coureur.

Het is de GP van Zuid-Afrika, 1977. Lauda wint, ondanks dat zijn auto schade oploopt als gevolg van een crash. Bij die crash verliest collega Tom Pryce het leven, hoort Lauda als hij op het podium staat. ,,In een goed moment zat ook een slecht moment. Dat vat wel samen hoe het in het autoracen kan gaan, en hoe het in het leven kan gaan.”