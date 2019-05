Nissan schrapt 4800 banen na teleurstellende cijfers

China en VS zwakken strijdlus­ti­ge toon af

13:14 Zowel de Amerikanen als de Chinezen komen enigszins terug op de agressieve toon die werd aangeslagen in het handelsconflict tussen beide landen. De Amerikaanse president Donald Trump zei gisteren tijdens een diner in het Witte Huis dat hij het gevoel heeft dat het handelsoverleg ,,succesvol gaat verlopen” als hij zijn Chinese collega Xi Jinping over enkele weken ontmoet bij de G20-top in Japan.