'Nissan schrapt wereldwijd 10.000 banen'

Vogel's in Eindhoven neemt Duitse distribu­teur Schnepel over

23 juli EINDHOVEN - Het bedrijf Vogel's, producent van TV bevestiging systemen in Eindhoven, kondigt per direct de overname van zijn Duitse distributeur Schnepel aan. Vogel's is actief in meer dan 70 landen en marktleider in Europa. De Duitse organisatie zal deel uitmaken van de Vogel's Groep.