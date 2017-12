Nobleo Technology uit Eindhoven groeit snel als ingenieursbureau

Een haai zwerft rond in de kelder van de voormalige Petrakerk in Eindhoven. De ‘waste shark’ is een robot die afval gaat verzamelen in de havens van Rotterdam en Dubai. Op eigen houtje, zoals een stofzuigerrobot dat doet in huis. Het autonome vaartuig wordt mede ontwikkeld door Nobleo Technology, een groeiend ingenieursbureau dat onlangs in het gebouw zijn intrek nam.

Afvalhaai

De afvalhaai wordt in Eindhoven voorzien van een gps-antenne en lidar, een technologie om door middel van licht de afstand tot een object te bepalen. Het project staat model voor wat Nobleo Technology tegenwoordig wil zijn: een in mechatronica gespecialiseerd ingenieursbureau dat projecten aanneemt die in eigen huis worden ontwikkeld.

Gerrit Dijkhoff en Frank Sperling begonnen hun bedrijf in 2011 als consultancybureau. Ze kenden elkaar van detacheerder van technisch specialisten TMC. ,,We vonden elkaar volgens het model van Anton en Gerard Philips. De techneut en de commerciant”, lachen ze. Sperling – de technische man - bekent dat het op dat moment ‘wel een beetje grootspraak was’ om de Philips-broers als referentie te nemen.

Zes jaar later kunnen ze terugkijken op een snelle groei naar zo’n 70 medewerkers. Nobleo Technology transformeerde in de afgelopen 1,5 jaar van een consultancybedrijf naar een ingenieursbureau. ,,In plaats van een inspanningsverplichting gaan we een resultaatverplichting aan. Op basis van een budget lossen we voor de klant een probleem op”, zegt Dijkhoff.

Van de ene naar de andere opdracht

Niet dat consultancy verkeerd is. Sperling ziet het als ‘zigeuneren’, waarbij een medewerker van de ene naar de andere opdracht gaat, vaak op locatie van de opdrachtgever. ,,Je leert er sneller van.”

In het uitvoeren van eigen projecten als ingenieursbureau ziet het tweetal de toekomst. Sperling: ,,Het is leuk om een product van kop tot staart te kunnen ontwikkelen. Om te kunnen zeggen: dit is een Nobleo-product. Zo krijg je als bedrijf een sterkere identiteit en daardoor een betere binding met je medewerkers. We zijn geen doortrekkamp. We vinden het prettig om mensen aan ons te kunnen binden.”

Nobleo Technology heeft ‘voor 95 procent’ academisch geschoolde mensen in dienst, vertelt Dijkhoff. ,,Van hen is 30 procent gepromoveerd.”

Robotica-professor Maarten Steinbuch van de TU/e zit in de raad van advies van het bedrijf, evenals diens evenknie Just Herder van de TU Delft. Frank Sperling geeft gastcolleges mechatronica op diverse universiteiten. Dijkhoff: ,,Via de universiteiten zien we welke nieuwe technologie zich aandient. Daar halen we veel inspiratie uit. Door onze goede relatie met de universiteiten slagen we er ook in om jong talent binnen te halen.”

Autonome mobiliteit

Het bedrijf richt zich op robotica en intelligente systemen. Autonome mobiliteit is een speerpunt, zoals in de kelder met de ‘afvalhaai’ wordt gedemonstreerd. Opdrachtgever van het project is Ranmarine van de Zuid-Afrikaan Richard Hardiman die in Eindhoven bij Startupbootcamp is betrokken. Nobleo beweegt zich ook op het terrein van autonoom rijden. Voor TNO was het actief bij proeven met coöperatief rijden met personenauto's op de weg tussen Helmond en Eindhoven. In opdracht van een consortium met onder meer TomTom en TNO gaat het meewerken aan het vergroten van de nauwkeurigheid van digitale kaarten voor navigatie.

In de industriële sector horen Philips, ASML, Bosch en Océ tot de klantenkring. Ook ‘slimme robotisering’ zoals Dijkhoff dat noemt, is een belangrijke markt voor het bedrijf. Voor een niet nader genoemd brouwerijconcern ontwikkelde het samen met een machinebouwer een robot voor het automatisch beladen van verpakkingsmachines. Voor het schoonmaken van de binnenkant van tanks voor de opslag van chemische stoffen werkt het in het kader van een Europees subsidieproject aan robotjes met hoge drukspuiten.

De derde tak van sport van Nobleo Technology is de ontwikkeling van industriële gereedschappen. Voor SKF bedacht het een elektrische oplossing voor het testen van de belastbaarheid van slimme kogellagers. ,,De testapparatuur is daardoor tien keer zo zuinig."

Dijkhoff en Sperling hebben geïnspireerd door hun tijd bij TMC veel aandacht voor de coaching van hun medewerkers, zeggen ze. ,,We hebben daarvoor twee fulltime coaches in dienst. Elke medewerker heeft een talentpaspoort. We volgen de ontwikkeling van mensen op technisch gebied en op het terrein van sociale vaardigheden. Het doel is dat ze meer uit hun talent halen.”