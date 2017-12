Nog altijd honderden kippenstallen op slot wegens fipronil

Voor kippenboeren is het einde van de fipronilcrisis nog niet in zicht. Pas 285 van de 793 stallen die afgelopen zomer werden geblokkeerd, zijn vrijgegeven. Bij de overige stallen zit de verboden insecticide nog altijd in de kippen, de eieren of de mest.

Afgelopen week zijn bovendien nog eieren in de schappen aangetroffen waar een te hoog gehalte fipronil in zat. Dat blijkt uit een brief die minister Carola Schouten van Landbouw woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ,,Hieruit blijkt wel hoe hardnekkig fipronil is'', schrijft zij.

In een deel van de stallen is niet alleen fipronil het probleem, maar ook een andere verboden insecticide: amitraz. Die is tot dusverre niet in eieren aangetroffen, maar wel in mest. De mest uit 31 kippenstallen moet op een speciale manier worden afgevoerd omdat er amitraz in zit.

Problemen met de afvoer van met de gifstoffen fipronil en amitraz verontreinigde mest zijn de reden dat nog zoveel stallen zijn geblokkeerd. Die mest mag niet op akkers terechtkomen, maar moet worden verbrand. Er is echter maar één plek waar dat kan: bij een centrale in Moerdijk. Die heeft niet genoeg capaciteit.

Sorgdrager

De presentatie van het onderzoeksrapport van de commissie-Sorgdrager naar het fipronilschandaal is uitgesteld, blijkt ook uit de Kamerbrief. In plaats van deze maand komt de voormalige Justitieminister pas komend voorjaar met haar conclusies over de toedracht van de crisis.