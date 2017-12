Nog een Nobelprijswinnaar kritisch op bitcoin

De ineenstorting van de financiële markten volgde destijds op een stevige opleving van de beurzen, maar leidde uiteindelijk tot de grote depressie van de jaren dertig. ,,Ik weet niet waar het gaat stoppen'', aldus Shiller, die in 2013 samen met anderen de Nobelprijs ontving voor een analyse van de prijzen van activa en het ontstaan van 'zeepbellen' in de economie. ,,De bitcoin is absoluut spannend. Investeerders voelen zich slim. Ze begrijpen zaken die niemand anders begrijpt. De bitcoin is anti-overheid, anti-regulering. Het is een prachtig verhaal.''

Toch is het succes van de bitcoin relatief, aldus Shiller. ,,De waarde loopt op. Net als de aandelenmarkten in de jaren twintig. Uiteindelijk wordt 1929 bereikt. Dan komt de munt naar beneden. Niet naar nul, maar zakken zal hij zeker.''



Eerder pleitte een andere Nobelprijswinnaar voor een verbod op de cryptomunt. Volgens Joseph Stiglitz, die in 2001 de Nobelprijs voor de Economie won, dankt de digitale munt zijn populariteit uitsluitend aan zijn mogelijkheden voor witwassers vanwege het gebrek aan toezicht. Het dient geen enkel maatschappelijk nut, zo zei hij. De econoom liet zich eerder al kritisch uit over de bitcoin, maar is niet tegen digitale valuta an sich. Eerder pleitte hij voor afschaffing van 'gewoon' geld ten gunste van digitaal geld, omdat die digitale geldstromen dan makkelijker te volgen zijn, wat kan helpen bij bestrijding van corruptie en belastingontwijking.



Ook de hoogste bestuurder van de Franse centrale bank, François Villeroy de Galhau, waarschuwde voor de risico's die kleven aan de bitcoin. ,,Op geen enkele wijze is sprake van een valuta'', zo zei hij. ,,Het is een speculatieve bezitting zonder economische basis.'' Volgens de bestuurder is investeren in de cryptomunt volledig op eigen risico.

