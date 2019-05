Noord-Brabant volgens onderzoek de beste plek voor vestiging van logistiek

NXP in Eindhoven brengt met Microsoft systeem dat fouten voorspelt

6:37 EINDHOVEN - Chipfabrikant NXP in Eindhoven gaat samen met Microsoft een systeem op de markt brengen dat automatisch afwijkingen en storingen in apparaten voorspelt, detecteert en meldt via internet. Het systeem, dat deze week wordt gedemonstreerd op een beurs in Seattle in de VS, bevat chips en sensoren van NXP, die werken op het Azure systeemsoftware van Microsoft.