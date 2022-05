Noord-Ierse grens speelbal van Britse populisten: Brexitakkoord op losse schroeven

met video Opnieuw honderden Nederland­se miljoenen naar luchtvaart­con­cern Air Fran­ce-KLM

Nederland steekt opnieuw geld in luchtvaartgroep Air France-KLM. De staat wil zo zijn belang van 9,3 procent in de groep op peil houden. De staat betaalt 220 miljoen euro mee aan een kapitaalinjectie van in totaal 2,2 miljard euro.

24 mei