Noordhofprijs namens alle vakkanjers in regio: ‘Zij maken innovatie mogelijk’

Samenwerken, de ander laten leren, vasthoudendheid, creativiteit en inventiviteit. Het zijn maar enkele van de eigenschappen die een echte vakman of -vrouw moet hebben. Gisteren werden er in het auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven weer 28 van in het zonnetje gezet. Ger Winters, Frans van Asseldonk en Theo Hoeben wonnen de Noordhofprijs en Mara Thielen werd uitgeroepen tot Junior Vaktalent.

Hoog scoren

Op het podium kwamen nog 24 mensen van net zoveel bedrijven in de regio, die volgens voorzitter Jos Smetsers van de stichting Bevordering Vakmanschap, de organisator van de jaarlijks terugkerende prijs, allemaal hoog scoren. Hij maakte bekend dat de prijs voortaan door het leven gaat als Noordhofprijs, dus zonder Ir. ervoor, met als slogan: innoveren vraagt vakwerk. „We hebben de prijs een moderner gezicht gegeven met een mooi nieuw logo in de vorm van een driehoek. Beter passend bij een hightech regio vol met vakmensen van hoge klasse.”

Ook Jo van Ham, vicevoorzitter van de TU/e, roemde de vakmensen. „Het is de combinatie van knappe koppen en slimme handen die ervoor zorgt dat de economie in deze regio dit jaar met 4,9 procent, het meeste van het hele land, groeit. Dat is dankzij de bedrijven die niet zonder al die vakmensen kunnen. Want zij maken de innovatie mogelijk die onze regio tot de slimste ter wereld maakt.”

Behoorlijk ad rem

Behalve dat ze de eigenschappen van een vakman hebben waren enkele van de genomineerden ook behoorlijk ad rem toen ze op het podium werden bevraagd door presentator Jos Smetsers. Zo vond beproevingsmonteur Edsel Blindeling van DAF Trucks het te ingewikkeld uit te leggen wat hij doet. Op de vraag wat het laatste is wat hij heeft beproefd antwoordde hij dan ook: ‘het cakeje bij de koffie zojuist’. David Potters, cleanroom monteur bij VDL GL Precision, was ook gevat toen hem gevraagd werd wat hij thuis aantreft na een dag werk in een cleanroom. „Als ik thuis kom lijk het daar behoorlijk vies.” Harold Smits van bouwbedrijf Rooyakkers in Helmond wist zich te herinneren dat hij tien jaar geleden de keuken bij Smetsers had verbouwd. „En dat heb je goed gedaan, want daarvóór woog ik 75 kilo en moet je nou eens kijken”, antwoordde Smetsers, wijzend op zijn niet geringe buikomvang.

Bouw

Ger Winters van Borrenbergs Bouwbedrijf in Luyksgestel

Jury: Ger is een allround vakman die door zijn inzet en gedrevenheid is doorgegroeid naar zijn huidige niveau. Mede daardoor vragen de vaste klanten altijd naar hem. Hij is een vraagbaak voor al zijn collega’s, die hem altijd raadplegen als ze met een probleem zitten. Je kunt je als leerling geen betere leermeester wensen. Hij is een onmisbare schakel in het bedrijf.

Noordhofprijs: de winnaar in de categorie Bouw 2018 Ger Winters

Junior Vaktalent

Mara Thielen van AAE en ROC Ter Aa in Helmond

Jury: Mara ademt techniek en is reeds vanaf jonge leeftijd bezig met allerlei technische projecten, in verschillende disciplines. Ook op de opleiding heeft deze kandidaat laten zien dat ze techniek in haar bloed heeft. Bij deze kandidaat vallen vooral de technische ontwikkeling en leergierigheid op. De jury is er van overtuigd dat dit vaktalent op latere leeftijd een genomineerde voor de ingenieur Noordhofprijs zal zijn.

Noordhofprijs: De winnaar in de categorie junior vaktalent 2018 Mara Thielen

Mechatronica en Overige Beroepen

Frans van Asseldonk van Fokker Landing Gear in Helmond

Jury: Frans is een gedreven vakman met een enorm verantwoordelijkheidsgevoel die met zijn lange ervaring en een groot gevoel voor techniek de moeilijkste problemen weet op te lossen. Een vakman die het productontwerp begrijpt en elk technisch detail kent. Iemand die met een onverstoorbare concentratie ook in stressvolle situaties kan presteren. Een autoriteit in zijn vakgebied en vraagbaak voor de collega’s, die de opgedane kennis ook graag aan hen overdraagt.

Noordhofprijs: De winnaar in de categorie Mechatronica en Overige Beroepen 2018 Frans van Asseldonk

Metaal

Theo Hoeben van Nedschroef Helmond

Jury: Theo is een vakman in hart en nieren. De kwaliteit van zijn werk is van bijzonder hoog niveau, zelfs wanneer voor nieuwe producten het bijna onmogelijke wordt gevraagd. De ervaring en het vakmanschap van deze kandidaat zijn een inspiratiebron voor vele collega’s. Met name in de begeleiding van nieuwe collega’s komt dit prima tot uiting. Ook in de ontwikkeling en verbetering van de productieprocessen is deze kandidaat een actieve en waardevolle werknemer gebleken.