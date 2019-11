Noordhofprijs: vakmensen gelauwerd ‘omdat ze Brainport maken’

„Mijn vader was een echte Philipsman en hij heeft me meerdere keren als kind toegesproken: als je niet oplet in de klas dan kom je bij de DAF terecht.” De meeste winnaars van de dertigste Noordhofprijs voor de beste vakmensen in de Brainport Regio, hadden gistermiddag weinig te zeggen. Ze stonden ook in één keer voor zo’n 300 bezoekers van de prijsuitreiking in het auditorium van de BIC in Eindhoven.