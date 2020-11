Notaris onderzoekt miljonair: ‘Klein deel van de erfenis vind ik terug, de rest is foetsie’

Laatste hoop voor sigarenfa­brie­ken in Eersel en Duizel vervliegt na uitspraak rechter

19:14 EERSEL / DUIZEL - Ook het laatste sprankje hoop op een voortbestaan van de sigarenindustrie in de Kempen is vervlogen. De rechter heeft uitgesproken dat het sluiten van de twee fabrieken van Agio en Scandinavian Tobacco in Duizel en Eersel door het grote Deense concern niet kan worden tegengehouden.