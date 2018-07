Nu je huis in de verkoop? Morgen verkocht voor de hoofdprijs

woningmarktDe verkoopkans van woningen die te koop komen, neemt ongekend hard toe. Liefst 72 procent van de nieuw in aanbod gekomen woningen is binnen 90 dagen verkocht. Dat meldt makelaarsorganisatie NVM op basis van de nieuwste cijfers.

Sinds 2000 is de verkooptijd van woningen niet zo kort geweest. Een huis staat gemiddeld slechts 45 dagen te koop, dat is 16 dagen minder dan jaar eerder. Van de nieuw in aanbod gekomen huizen is bijna driekwart binnen 3 maanden verkocht. Dit is het hoogste percentage van deze eeuw.

Door het tekort aan woningen hoeven verkopers zich geen zorgen te maken dat zich geen kopers melden. Sterker, de gegadigden bieden ondertussen fors tegen elkaar op om het huis te bemachtigen. Uit de cijfers blijkt dat vorig kwartaal een derde van de verkochte huizen boven de vraagprijs van de hand is gegaan. Ook dit is een record.

De prijs van de gemiddeld te koop staande woning ligt nu op 375.000 euro. De vraagprijzen komen daarmee al dik 10 procent hoger uit dan een jaar geleden. Dat geldt ook voor nieuwbouw: de prijs van de gemiddeld verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met ruim 14 procent toegenomen tot 339.000 euro.

Starters

,,Het lage aanbod, de hoge prijzen en het gegeven dat de meeste nieuwbouw voor doorstromers wordt geproduceerd, leidt ertoe dat vooral de starters steeds moeilijker aan een woning komen'', concludeert NVM-voorzitter Ger Jaarsma.

Er is nog maar één plek in Nederland waar kopers echt ruim de keuze hebben en dat is Noordoost-Groningen, signaleren de makelaars. En zij zien ook nog een nieuwe trend op de woningmarkt: mensen willen eerst een huis kopen en daarna pas hun woning verkopen. ,,In de crisisjaren was dat precies andersom'', aldus de makelaarsbaas.

,,Toen was het vooral zaak eerst een koper te vinden voor de huidige woning. Uit het ruim beschikbare aanbod was het vervolgens niet moeilijk om een nieuwe woning te vinden. In de huidige krappe woningmarkt wordt in ruim 70 procent van de gevallen eerst een nieuwe woning gekocht, alvorens te verkopen.''

Alarmerend

Op de Amsterdamse woningmarkt is de situatie helemaal extreem: de prijzen stegen daar gemiddeld met 12 procent, oftewel met 50.000 euro. ,,Twaalf procent in een kwartaal is alarmerend", aldus Marja Elsinga, hoogleraar woningbeleid en woningmarkt aan de Technische Universiteit in Delft.

Mensen raken tussen wal en schip, signaleert de woningmarktexpert. De huizenprijzen stijgen veel sneller dan de lonen en dat zorgt ervoor dat woningen onbetaalbaar worden. ,,Mensen kunnen geen huis kopen en kunnen ook niet terecht in huurwoningen."

De makelaars verwachten een daling van het aantal te koop staande woning van 7 tot 10 procent en een gemiddelde stijging van 8 tot 10 procent. Jaarsma: ,,De woningmarkt wordt steeds afhankelijker van het nieuwe aanbod dat door huishoudens te koop wordt gezet."

Een potentiële koper had het afgelopen kwartaal gemiddeld keuze uit minder dan 4 woningen.