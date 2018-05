Nu kun je je eigen huis bouwen én bestellen met de iPad

Met een in Hengelo ontwikkelde software kun je op je iPad je nieuwe huis samenstellen en vervolgens bestellen in de fabriek.

Smart2IT heeft een virtual realityprogramma gemaakt waarmee de consument zelf zijn huis kan samenstellen. Als de keuze is gemaakt, is een druk op de knop voldoende om de bestelling door te geven aan de bouwer. Directeur Sander Martinec maakt een vergelijking met Thuisbezorgd. ,,In plaats van een menukaart kun je nu thuis op de bank kiezen uit bouwcomponenten.''

In het kantoorpand van Smart2IT pakt Martinec zijn iPad voor een kleine demonstratie van de mogelijkheden met de software, die Innobrix is gedoopt. Hij projecteert eerst een wijkje van veertig woningen op een nu nog braakliggend terrein. „Je krijgt dan al een idee hoe het er straks uit gaat zien. De consument kan een woning naar keuze aanpassen. Het is een soort legodoos waarmee je een standaardwoning kunt veranderen. Daarvoor biedt de aannemer verschillende opties. Zoals kleur van de stenen, wel of niet een dakkapel, uitbouw voor of achter, de plaats van de keuken, grootte van de badkamer.''

Elke keer als hij op een optie drukt, wordt dat op het schermpje zichtbaar en komen ook de meerkosten in beeld. ,,De consument krijgt daardoor direct een overzicht van de totale kosten. Doordat hij dankzij virtual reality zowel door als om het huis kan lopen, krijgt hij tevens een realistisch idee van hoe het eruit gaat zien. Bijvoorbeeld wat de uitbouw aan extra ruimte oplevert. Dat voorkomt ook teleurstelling na oplevering'', zegt Martinec.



Voor bouwbedrijven biedt de software eveneens veel voordelen, meent hij. ,,Het heeft even geduurd, maar nu gaan ook in de bouwsector de technologische ontwikkelingen snel. Aannemers werken al met BIM, de Bouw Informatie Modellen, waarin alle informatie van installateurs, constructeurs en bouwkundigen worden gedeeld. Met Innobrix bieden we een platform dat woningbouwers en huizenkopers met elkaar verbindt op de digitale snelweg. Woningbouwers kunnen hun 3D-modellen in Innobrix zetten en de consument vervolgens de keuzemogelijkheden aanbieden.''

Als de huizenkoper de knoop heeft doorgehakt, krijgen bouwers direct een overzicht hoeveel huizen er bijvoorbeeld een dakkapel of uitbouw moeten krijgen. „Die bestelling kan worden doorgegeven aan de fabriek, waar tegenwoordig veel prefab wordt gebouwd'', aldus Martinec. Hij spreekt over ‘een Ikeawijze’ van bouwen. „De casco-achtige bouwmethode is de toekomst van de bouw. Het moet sneller, gemakkelijker en veiliger.''

Bouwbedrijven Trebbe en Van Wijnen gaan binnenkort de eerste wijken via Innobrix van Smart2IT aanbieden aan potentiële kopers. Het Hengelose softwarebedrijf is volgens Martinec in overleg met meerdere aannemers. Hij heeft Innobrix onlangs gelanceerd in de Amsterdamse Apple Store, in samenwerking met onder andere multinational Autodesk, die de grootste leverancier is van BIM-software voor bouwbedrijven.

Trebbe gaat de software van Smart2IT toepassen bij een nieuwe wijk in het Gelderse Huissen. De aannemer bouwt daar 91 woningen. „We pakken het met dit systeem direct groots aan'', zegt teamleider Marcel Egberink van Trebbe, die enthousiast is over de mogelijkheden van Innobrix. „Met smartphone of iPad kun je eigen woning configureren, dat past helemaal in dit tijdperk. We kunnen hiermee mensen al hun toekomstige woning laten ervaren en beleven. Voor dit bouwproject willen we vanaf de prille beginfase aan kandidaat-kopers laten zien hoe het wijkje eruit gaat zien, waar hun woning komt te staan en tevens de verschillende opties, zoals uitbouw en carport, van de afzonderlijke woningen demonstreren.''