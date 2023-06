Nu winkeldiefstal fors toeneemt, stopt Action met zelfscankassa's in sommige filialen

Action haalt in sommige filialen zelfscankassa’s weg. Maar het bedrijf ontkent dat dit gebeurt vanwege het toenemend aantal diefstallen. ,,We zijn aan het testen waar zelfscan het beste werkt’’, zegt een woordvoerder van de discounter.

Action maakt niet bekend in hoeveel winkels de zelfscankassa’s verdwijnen. ,,En het is ook zo dat het in de ene winkel verdwijnt, maar in een andere winkel juist weer wordt geïntroduceerd.’’

Op basis van informatie van medewerkers meldde RTL Nieuws vanmorgen dat het verdwijnen van de zelfscankassa’s wél te maken heeft met diefstal, maar dat wordt door de winkel zelf ontkend. ,,De zelfscan is relatief nieuw, zeker voor Action. Wij, en onze klanten, moeten hier nog van leren en door het te testen leren wij wat de beste manier is.’’

Zelfscan staat de laatste weken juist volop in de belangstelling vanwege diefstal. Supermarkten en winkelketens zien een toename van het aantal gestolen producten, en wijzen daarbij ook naar de zelfscankassa’s, die diefstal in de hand zouden kunnen werken. Harde cijfers zijn er niet, maar de grote vlucht van het aantal zelfscankassa’s zou winkeldiefstal mede in de hand werken. Internationaal onderzoek wijst namelijk uit dat iedere procent meer aan zelfscankassa’s in een winkel leidt tot een procent meer ‘derving’ - verlies van producten zonder oorzaak -, zei retaildeskundige Eelco Hos eerder tegen deze site. Desondanks blijven veel winkels juist in zelfscan geloven, omdat de snelle manier van afrekenen door klanten sterk wordt gewaardeerd.

Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal winkeldiefstallen in 2022 met ruim 30 procent is toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Na een forse daling in het coronatijdperk is het aantal geregistreerde winkeldiefstallen met 40.143 nagenoeg terug op het niveau van 2015.

