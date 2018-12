Nuenense led-gevel blikvanger Rotterdam

De led-wand van de toren is gelegen aan de voet van de Erasmusbrug op de Kop van Zuid in Rotterdam. Het werken in een druk havengebied met weinig ruimte maakte het tot een bijzondere opdracht, vertelt Marnix van Twist van Cleary. De uitvoerders moesten van hangbruggetjes en glazenwassersliften gebruik maken om op hoogte te kunnen werken. Voor het karwei is een team van twaalf mensen van de twee bedrijven samengesteld. Het was voor het eerst dat de twee, op honderd meter afstand van elkaar gevestigd in Nuenen, zo intensief samenwerkten. ,,We waren allebei al leverancier van KPN. We hebben de opdracht samen gekregen", stelt Van Twist. Benelux Sign Systems is voorkeursleverancier voor de lichtreclame van KPN. Cleary leverde de verlichting voor de KPN-winkels.