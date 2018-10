Nuenense Veldsink Groep koopt Cascade in Drenthe

Technolo­gie­be­drijf Prodrive in Son wint William Pijnenburg prijs

14:07 SON - Het Brainport Industries College heeft technologiebedrijf Prodrive in Son uitgeroepen tot winnaar van de William Pijnenburg Award. Deze prijs werd uitgereikt namens de familie Pijnenburg in Helmond. De andere genomineerden waren toeleverancier KMWE in Eindhoven en Swanenberg Hydraulic Systems in Helmond.