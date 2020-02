Nunner Logistics uit Helmond breidt uit met distributiecentra in Nederland en Roemenië

HELMOND - Logistiek dienstverlener Nunner met het hoofdkantoor in Helmond blijft groeien. Een nieuw distributiecentrum in 's-Heerenberg komt er aan. In Roemenië is een uitgebreide vestiging geopend.

Voor nieuwe klanten in met name de fietsenindustrie laat Nunner Logistics een distributiecentrum bouwen in het Gelderse 's-Heerenberg. Het 30.000 vierkante meter grote complex wordt ontwikkeld door de Brabantse bouwbedrijven Van Wanrooij en Van Schijndel.

Nunner verwacht het in het najaar van 2021 in gebruik te nemen. ,,Of eerder als dat nodig mocht zijn. Het kan er in zeven maanden tijd staan'', zegt algemeen directeur Erwin Cootjans. De Helmondse logistieke dienstverlener beschikt al over vijftien distributiecentra in binnen- en buitenland, waaronder vier in Roemenië. In Boekarest verhuisde het onlangs naar een nieuw en groter onderkomen. Nunner huurt alle centra volledig voor eigen gebruik.

Directeur Cootjans zegt dat het bedrijf sterk blijft groeien, met name in zeevracht en vervoer per spoor. Voor vervoer per trein van en naar China heeft Nunner momenteel extra werk omdat vanwege het coronavirus geen vracht met vliegtuigen wordt vervoerd. De vorig jaar geopende vestiging in Zwitserland die railvervoer organiseert in Europa en Azië ontwikkelt zich goed, stelt Cootjans.