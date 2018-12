Nunner Logistics uit Helmond neemt belang in Chinese branchegenoot

HELMOND - Nunner Logistics uit Helmond neemt een ‘substantieel belang’ in Tiedada, dat actief is als logistiek dienstverlener per spoor van en naar China. Nunner en Tiedada hebben daarover een principe-akkoord gesloten.

Samen willen de bedrijven uitgroeien tot de leidende aanbieder van diensten op de ‘nieuwe Zijderoute’ tussen China en Europa, zegt directeur Erwin Cootjans van Nunner. Het Helmondse bedrijf lanceerde eerder dit jaar ook al een rechtstreekse treinverbinding van Amsterdam naar China. Drie keer per week gaan zo’n 40 containers met goederen op en neer op het 11.000 kilometer lange traject.

Door de samenwerking met Tiedada kan Nunner ook gebruik maken van het netwerk van zijn Chinese partner dat over zeven vestigingen in het land beschikt. Omgekeerd profiteert de Chinese dienstverlener van het netwerk van Nunner voor wegvervoer in Europa en daarbuiten.

Cootjans heeft hoge verwachtingen van de treinroute naar China die loopt door Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Rusland en Kazachstan. Elektronica, chemicaliën en speelgoed gaat tegenwoordig vanuit China via Amsterdam naar Helmond om van daaruit naar andere delen van Europa te worden gedistribueerd. In Nederland worden onder meer bouwmaterialen, pootaardappelen, bloembollen en bier op de trein gezet. Per trein kan de afstand in drie weken worden overbrugd, de helft van de tijd die vervoer over zee in beslag neemt.

Het in 2014 opgerichte Tiedada is volgens Cootjans zeer succesvol dankzij een innovatief digitaal platform voor klanten. ,,Het is zoals je een vliegreis boekt. Als een klant bijvoorbeeld vijf pallets laat vervoeren dan kan hij online het tarief opvragen, zien of daarvoor plaats is in een bepaalde container en meteen boeken. Als dat niet lukt, geeft het systeem automatisch alternatieve opties weer. Door de deelneming in Tiedada krijgen wij direct toegang tot deze techniek.”

Cootjans stelt dat de koopprijs van enkele miljoenen euro's voor de aandelen door Tiedada wordt geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het digitale platform en voor het opzetten van nieuwe routes.