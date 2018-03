NVWA wijst meer verkopers van ongekeurd ossenstaartvlees aan

Facebook hangt EU-boete boven het hoofd

14:53 Het datalek bij Facebook dat deze week aan het licht kwam, krijgt mogelijk nog een financieel staartje voor het technologiebedrijf. De Europese Commissie heeft in het verleden 'drastische sancties' opgelegd in dergelijke gevallen. ,,We zullen niet nalaten zulke middelen in te zetten", liet Eurocommissaris Vera Jourova (justitie) weten.