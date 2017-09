NXP en Zens in Eindhoven profiteren van succes iPhone

EINDHOVEN - Chipfabrikant NXP in Eindhoven verkoopt momenteel als het goed is vele miljoenen zogeheten NFC (near field communication) chips aan Apple. Deze chip, bestemd voor data-uitwisseling op korte afstand, bouwt Apple in in zijn iPhone modellen 7, 8 en X. De laatste twee werden op 12 september gepresenteerd en worden naar verwachting van iPhone-kenners een groot succes. Ook de nieuwere telefoons van andere merken met Android-besturing hebben een NFC chip.

Om ook het gebruik van de NFC chip te stimuleren en om extra chips te verkopen waarmee de nieuwe telefoons kunnen communiceren, heeft NXP een toolkit gepresenteerd voor ontwikkelaars. Daarmee kunnen gebruiksvoorwerpen worden voorzien van zogeheten tags, dat zijn chipjes die de NFC chips in de telefoons herkennen. NXP heeft het over de mogelijkheid om zo miljarden producten voor consumenten en industrie te verbinden met het internet der dingen. Deze chipjes kunnen nu via het nieuwe besturingssysteem iOS11 van Apple worden uitgelezen.

Draadloze opladers

Ook andere Eindhovense bedrijven spinnen garen bij het succes van Apple. Leverancier van draadloze opladers Zens bijvoorbeeld ziet een enorme doorbraak van zijn apparaten. Volgens Erik Plasmans, een van de twee topmannen van het bedrijf, is de vraag gigantisch. „We hebben onze apparaten op de elektronicabeurs IFA in Berlijn gepresenteerd en daar al heel veel respons gekregen. Van telefoonbedrijven zoals KPN bijvoorbeeld, die bij de iPhone graag ook opladers willen leveren. We hebben daar gemerkt dat we als kleine speler inmiddels wel een heel bekende naam hebben. In de afgelopen weken hebben we net zoveel bestellingen binnen gekregen als in het hele eerste kwartaal van dit jaar.”

Overigens is niet iedereen het erover eens dat NXP alle NFC-chips voor Apple levert. De Chinese website ichunt.com noemt de Oostenrijkse chipfabrikant AMS als leverancier. Terwijl voor de iPhone 6 NXP nog wel werd genoemd als exclusieve leverancier. Zelf wil NXP niets kwijt over welke chips het bedrijf levert aan Apple. Volgens kenners is het Eindhovense bedrijf nog steeds een van de 200 belangrijke partners van Apple.

NXP wil met zijn toolkit ervoor zorgen dat ontwikkelaars van software voor iPhones en andere telefoons hun creativiteit kunnen gebruiken. Met apparaten en software kunnen ze in diverse markten aan de gang. NXP denkt hierbij aan consumenten elektronica, slimme voorzieningen in huis, voedsel en drank, mode, cosmetica, medicijnen, computerspellen, speelgoed en dergelijke.

NFC-lezer