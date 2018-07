NXP in Eindhoven compenseert aandeelhouders na afketsen deal

NXP zegt in een toelichting op de kwartaalresultaten dat het boek Qualcomm definitief is gesloten, nu de officiële verklaring van de Amerikanen over het uitblijven van een overeenkomst ook bij de Eindhovenaren binnen is. Qualcomm was bereid 44 miljard dollar te betalen voor het eveneens in New York genoteerde NXP, maar de Chinese toezichthouder ging niet akkoord.