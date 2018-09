NXP in Eindhoven en Hitachi laten auto's 'om de hoek kijken'

In de nieuwe producten worden de modemchips van chipfabrikant NXP gecombineerd met een softwarepakket van technologieconcern Hitachi. Daarmee hebben de autofabrikanten in Japan een voorsprong als ze communicatiesystemen in hun nieuwe automodellen willen ontwikkelen. Omdat dit nieuwe product behalve met de frequenties in Japan, ook met die in Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Korea uit de voeten kan, hoeven de fabrikanten maar één systeem te ontwerpen, dat werkt in alle belangrijke markten van de wereld.