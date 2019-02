NXP in Eindhoven meldt zwakkere vraag van chips uit China, na pover kwartaal

Ook de winstcijfers waren enigszins somber gezien de daling van de kwartaalwinst met 4 procent naar 731 miljoen dollar van 763 miljoen een jaar eerder. Over het gehele jaar was de winst 2,70 miljard dollar, nagenoeg gelijk aan die in 2017.

Veelbelovende divisie

Ook bij de autochips, de grootste en meest veelbelovende divisie van NXP, is de groei er een beetje uit. Over het laatste kwartaal steeg de omzet maar met 1 procent naar 960 miljoen dollar. Over het hele jaar was er nog wel een flinke groei en bedroeg de omzet 3,95 miljard dollar, tegen 3,76 miljard in 2017. Ook de andere drie divisies waren valk of licht dalend in omzet. Zoals die voor chips voor beveiligde verbindingen, waarvan de omzet over het vierde kwartaal 2 procent daalde naar 729 miljoen dollar.