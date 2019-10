NXP in Eindhoven wacht op het aantrekken van de automarkt

Overeenkomst met Volkswagen

Dierick zegt er vertrouwen in te hebben dat de auto-industrie, goed voor 46 procent van de omzet, zich zal herstellen en dat andere divisies stabiel blijven of zich ook herstellen. „We hebben pas nog een belangrijke overeenkomst gesloten met Volkswagen over de levering van communicatiechips. Dat geeft de raad van bestuur zoveel vertrouwen dat het dividend dit kwartaal met 50 procent verhoogd is van 25 naar 37,5 dollarcent per aandeel. We zien ook dat de in Eindhoven ontwikkelde radarchips voor in de auto het goed doen en zelfs nu een stijging van 25 tot 30 procent laten zien. Andere chips, zoals voor de autosleutel en voor de autoruiten en de airbag, die groeien vooral met de automarkt mee.” De omzet van de autodivisie was in het derde kwartaal 1,05 miljard dollar, iets meer dan het vorige kwartaal en 7 procent minder dan de 1,12 miljard dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar.