NXP in Eindhoven werkt met Franse Kalray aan zelfrijdende autochips

EINDHOVEN/LAS VEGAS - Chipproductent NXP in Eindhoven gaat samen met het Franse Kalray werken aan systemen voor zelfrijdende auto's. Dat hebben beide bedrijven op elektronicabeurs CES in Las Vegas in de VS bekend gemaakt.

NXP brengt haar beveiligings- en computerchips in en het in Grenoble gevestigde Kalray een aantal hoogwaardige intelligente chips. De twee vormen een nieuw platform waar autobouwers hun producten zelfrijdend kan maken tot op de niveaus 2 en 3 (van 5, waarbij 5 betekent volledig autonoom). De twee partijen hebben afgesproken voor de toekomst te werken aan systemen voor auto's die zelfrijdend zijn tot de niveaus 4 en 5. Kalray is in 2008 voortgekomen uit de Franse wetenschappelijke instelling voor alternatieve en atoom energie.

Weinig vertrouwen

Uit recent onderzoek blijkt dat consumenten enthousiast zijn over zelfrijdende auto's, maar er nog weinig vertrouwen in hebben of ze ooit veilig zullen zijn. Dit is mede ingegeven door ongevallen met experimentele voertuigen. NXP werkt daarom aan centrale systemen die zorgen voor een maximale veiligheid.