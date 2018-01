NXP in Eindhoven zet in op autoradar bij CES in Las Vegas

Philips gaat samenwerking aan met American Well

14:50 BOSTON - Stel je het is 20.00 uur 's avonds, je bent suikerpatiënt en voelt je beroerd. Je wilt niet wachten tot de volgende ochtend met een huisartsbezoek. Dus bel je in op een speciale service, waarbij je binnen een paar minuten een live verbinding hebt met een medisch specialist die jouw vragen beantwoordt, een diagnose stelt en je doorverwijst of medicijnen bestelt bij de apotheek naar keuze.