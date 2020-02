NXP in Eindhoven ziet lichtpunt in slecht jaar 2019

EINDHOVEN - Chipfabrikant NXP in Eindhoven heeft een slecht jaar 2019 achter de rug. De omzet daalde met 6 procent naar 8,88 miljard dollar, tegen 9,41 miljard in 2018. De winst daalde met 5 procent naar 2,57 miljard, tegen 2,70 miljard een jaar eerder.

Het lichtpunt zit hem volgens manager Nederland Guido Dierick in de winstgevendheid. „Onze bruto winst is met ruim 53 procent nog nooit zo hoog geweest en dat is heel anders dan in andere jaren dat de omzet terugviel. Dat komt omdat we onze mix van producten hebben verbeterd en in onze chipfabrieken minder producten met lage marges maken. De producten die we er wel maken hebben meer toepassingen, zodat onze klanten er goed voor betalen.”

‘Zeer uitdagende terugval’

Blijft het feit dat de zaken vorig jaar minder goed gingen als gevolg van wat topman Rick Clemmer een ‘zeer uitdagende terugval in de chipindustrie’ noemt. Maar net als Clemmer denkt ook Dierick dat het ergste achter de rug is. Onder meer bij de auto-industrie waar ongeveer de helft van de omzet van NXP vandaan komt. „We zien een gematigd herstel van de vraag van chips vanuit die auto-industrie. Daar hebben we twee kroonjuwelen die onze omzet flink stuwen. Dat zijn de in Eindhoven ontwikkelde radarchips en dat zijn de chips voor batterijmanagement in elektrische auto's.”

Dierick zegt dat de terugval in omzet in autochips nog meevalt omdat het aantal auto's wel tegenvalt, maar het aantal chips per auto nog steeds toeneemt. Hierdoor verwacht hij dat NXP kan profiteren van een elkaar versterkend effect als de auto-industrie weer aantrekt. „Dat maakt ons optimistisch, hoewel we niet weten wanneer dit effect zich aandient. Voor het lopend kwartaal verwachten we een herstel dat leidt tot een 6 procent hogere omzet ten opzichte van een jaar eerder. Maar hoe het daarna gaat, daar hebben we weinig zicht op.”

In het lopende kwartaal verwacht NXP een omzet van om en nabij 2,23 miljard dollar. Dat is 6 procent meer dan het eerste kwartaal van 2019, maar 3 procent minder dan in het vierde kwartaal. Toen zette NXP 2,30 miljard dollar om met een winst van 687 miljoen dollar.

Handelsoorlog maakt klanten voorzichtig

Ook in de divisie die chips voor de industrie maakt, scoorde NXP vorig jaar slecht met een verlaging van 12 procent van de omzet tot 1,60 miljard dollar. Dat was deels te wijten aan de handelsoorlog, zegt Dierick. „Die maakt onze vele duizenden klanten in China voorzichtig. Het gaat om chips in wasmachines, koffiezetters en heel veel andere kleine producten. We zien gelukkig dat de verkoop hiervan wel weer aantrekt. We kijken nu uiteraard met spanning hoe de productie weer opstart na de wegens het coronavirus verlengde nieuwjaarsvakantie in China.”