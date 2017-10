NXP: Overname door Qualcomm kan wel 2018 worden

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat de overname werd aangekondigd en ondersteund door NXP. Sindsdien werd duidelijk dat de meeste aandeelhouders dit te laag vinden, zeker nadat activistische aandeelhouders tegen het bod in het geweer kwamen. Op dit moment is minder dan tien procent van de aandelen aangemeld, waar Qualcomm er minimaal 80 procent moet hebben om de overname gestand te doen.

Clemmer zegt in het persbericht over de kwartaalcijfers nog steeds achter het bod te staan. „Samen met Qualcomm kunnen we onze klanten op de lange termijn beter voorzien in de behoefte aan producten voor de auto-industrie en het internet der dingen. Onze product portfolio's vullen elkaar hiervoor goed aan. We werken dan ook samen met Qualcomm en de instellingen die toestemming moeten geven voor de overname om deze nog dit jaar af te kunnen sluiten. Niettemin is het tijdsschema zeer krap en op dit moment kunnen we niet uitsluiten dat het begin 2018 wordt voor deze definitief is.”