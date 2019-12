NXP uit Eindhoven zou chips nieuwe telefoon Huawei leveren

Rechter steekt stokje voor sluiting filialen Hudson's Bay in Amsterdam en Breda

29 november Hudson’s Bay, dat in september aankondigde de Nederlandse vestigingen eind dit jaar te sluiten, moet de filialen in Amsterdam en Breda langer openhouden. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag besloten in een kort geding, aangespannen door de verhuurder van de panden.