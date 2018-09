NXP zal zonder Qualcomm zelf spierballen moeten kweken

Dat NXP in oktober 2016 instemde met een overname door haar Amerikaanse concurrent Qualcomm had duidelijke redenen. Natuurlijk dat de bonussen voor bestuurders hierdoor rijkelijk zouden gaan vloeien. Maar toch vooral het strategisch belang voor de Eindhovense chipfabrikant. Om NXP’s mooie voorsprong op het gebied van autochips op de chipmarkt te behouden en zoveel mogelijk uit te buiten was de omvang van het gefuseerde bedrijf nodig.

Andere productgroepen

De fusie zou voor NXP ook van belang zijn geweest in verband met andere productgroepen. Zo heeft NXP een beperkt aanbod van technologie op het gebied van 5G mobiele netwerken. Ook als het gaat om Wifi datacommunicatie en het internet der dingen levert het bedrijf een beperkt scala aan producten. In al die gebieden is Qualcomm veel nadrukkelijker aanwezig en had NXP kunnen profiteren van haar grote klantenbasis.

Maar na het definitief afblazen van de overname in juli moet NXP nu zelf proberen zijn kracht op de chipmarkt verder te ontwikkelen. Dinsdag krijgen beursanalisten en investeerders in het bedrijf tijdens een investeerdersdag in New York uitleg over hoe het bestuur van NXP dat wil gaan doen.

Zoeken naar een andere sterke fusiepartner in de top-10 van de chipmarkt heeft weinig nut. Deskundigen zeggen dat de spanning in de handelsrelaties tussen China en de Verenigde Staten de oorzaak was dat China geen toestemming gaf tot de fusie tussen Qualcomm en NXP. Zolang die twee grote landen niet duidelijk de handelsvrede tekenen, gaan bedrijven de vingers niet meer branden aan een nieuw fusie-avontuur, zo is de algemene opinie.

Overnames waar China buiten blijft

Wel kan NXP zelf kleine overnames doen waar de bemoeienis van China buiten blijft. Zo’n overname deed het bedrijf begin deze week met Omniphy. Een bedrijf uit de Silicon Valley dat op een deelgebied van de datacommunicatie voor in auto’s een voorsprong had opgebouwd. Door dat over te nemen heeft NXP zich die voorsprong toegeëigend en haar pallet aan producten op dit gebied verder compleet gemaakt. Dat is een mooie eerste stap in de versterking van de positie van het Eindhovens bedrijf.

Hoe diep NXP voor dit bedrijf in de buidel heeft moeten tasten wil het niet zeggen. Doorgaans hangen er strategische, lees hoge, prijskaartjes aan dit soost hightech bedrijven. Nu is de schuldenlast van NXP gedaald dankzij onder meer de verkoop van het onderdeel Standaard Producten dat verder is gegaan onder de naam Nexperia. Ook heeft Qualcomm een afkoopsom van 2 miljard euro betaald, wat de financiële situatie van NXP verbetert.

Flinke oorlogskas is nodig

Maar doorgaan met overnames vergt een flinke oorlogskas en die is er niet. Topman Richard Clemmer moet dinsdag bij zijn beleggers een strategie uit de doeken doen. Gaat NXP verder met overnames of kiest het bedrijf voor samenwerking met partijen? Zal NXP zich om overnames te financieren verder in de schulden steken, of geld vrijmaken door onderdelen te verkopen? Komt er wellicht een uitbreiding van het aandelenkapitaal?