Nyrstar gaat reorganiseren, nog geen uitspraak over mogelijk banenverlies bij fabriek in Budel

Nieuwe eigenaar Trafigura heeft het bestaan van een reorganisatieplan bij Nyrstar bekendgemaakt. In de paragraaf in het jaarverslag over de vooruitzichten voor 2020 schrijft het over ‘de implementatie van een reorganisatieplan’. Dat moet resulteren in een ‘positieve bijdrage van Nyrstar aan het bedrijfsresultaat’ van Trafigura in 2020.