Nyrstar uit Budel belandt diep in rode cijfers

BUDEL - Nyrstar is diep in de rode cijfers beland. Het zinkconcern met een grote fabriek en het hoofdkantoor in Budel leed in het afgelopen halfjaar een verlies van 207 miljoen euro.

De resultaten zijn deels het gevolg van de liquiditeitsproblemen waarmee de zinkverwerker kampte. Nyrstar was in de eerste zes maanden van dit jaar druk bezig met een herfinanciering die het bedrijf uiteindelijk redde van een faillissement. De liquiditeitspositie was zo zwak dat het beperkt kon beschikken over de benodigde grondstoffen voor de zinkproductie.

De financiële problemen leidden tot een haperende productie van het zinkconcern. In de fabriek in Budel werd 15 procent minder geproduceerd. Ten opzichte van de eerste helft van 2018 daalde de productie van de vijf zinkfabrieken met 9 procent. In Budel daalde de productie van 133.000 naar 113.000 ton zink.

Tegelijkertijd leed het bedrijf onder een zwakke metaalmarkt. De prijzen voor zink daalden met 16 procent. Nyrstar zag zijn omzet met 18 procent teruglopen tot 1,58 miljard euro. Daarnaast had het te maken met hogere kosten. Een aantal van de zinksmelters moest als gevolg van onvoorziene onderhoudstops tijdelijk worden stilgelegd. De kosten voor de mijnbouwactiviteiten vielen hoger uit als gevolg van de problemen met een Canadese mijn. Het bedrijfsresultaat is in de eerste zes maanden geminimaliseerd van 117 naar 3 miljoen euro.

Het concern werd in mei gered van de ondergang. Leningen van schuldeisers werden omgezet in leningen aan het nieuwe bedrijf. Grootaandeelhouder Trafigura - handelaar in grondstoffen en afnemer van metalen van Nyrstar - nam daarbij de onderneming bijna volledig over. De andere aandeelhouders kregen nog een belang van 2 procent.