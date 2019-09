Nyrstar vestigt hoofdkantoor in Budel, 23 vacatures staan open

‘Speelgoed­ke­tens Intertoys en Maxi Toys weer terug bij Blokker’

5:41 Intertoys en Maxi Toys zijn weer terug bij Blokker. Michiel Witteveen, eigenaar van het moederbedrijf van Blokker, koopt de speelgoedketens van de Portugese investeerder Green Swan die de winkels nog maar kort in handen had. Witteveen bevestigt de deal in De Telegraaf.