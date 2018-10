Nyrstar ziet resultaat fors dalen, ondanks stijging productie in Budel

De fabriek in Budel boekte een productiestijging van 25 procent tot 71 .000 ton. Over de eerste negen maanden doet de Budelse vestiging het met 204.000 ton nu 4 procent beter dan vorig jaar. Dat is ook het gemiddelde van alle zinkfabrieken van het concern. Ondanks de productiestijging zag Nyrstar het resultaat van de activiteiten in de metaalverwerking met 40 procent afnemen. Het concern zag de zinkprijs dalen, met 14 procent ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Daarnaast had het last van hogere energieprijzen in Europa en Australië.