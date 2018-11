Odfjell voelt Rotterdams olielek in resultaat

In juli lekte ruim 200 ton stookolie uit de door Odfjell geëxploiteerde tanker Bow Jubail in de Rotterdamse haven, waardoor een gedeelte van de haven gesloten moest worden. Daardoor was een aantal terminals niet bereikbaar en kwam er minder geld binnen. Over de afwikkeling van het olielek zegt het bedrijf niets in zijn kwartaalbericht.