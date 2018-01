Oer-Hollandse HEMA gaat Dubai veroveren

HEMA zet zijn eerste stappen buiten Europa. De winkelketen gaat nog dit jaar drie winkels in Dubai openen. Het belooft de komende vijf jaar een fors aantal winkels te openen in het Midden-Oosten.

De hypermoderne metropool Dubai staat vooral bekend om zijn extreem luxe winkels, maar de lokale bevolking heeft juist veel behoefte aan winkels met betaalbare en kwalitatief hoogwaardige producten, zo motiveert HEMA de groeistrategie.

Het plan om het Midden-Oosten te veroveren, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder zei topman Tjeerd Jegen al dat zijn onderneming platgebeld wordt door landen uit het Midden-Oosten om daar winkels te openen. Met name in Saoedi-Arabië, Dubai en Qatar zou veel interesse bestaan.

,,HEMA heeft veel verschillende categorieën, allemaal eigen merk. Dat concept ontbreekt volledig in het Midden-Oosten, daar is alles high end. Maar eerst moeten we zorgen dat Frankrijk goed werkt en willen we in Duitsland nog wat winkels openen", verklaarde de topman eerder.

Hip

Het concern heeft wat dat betreft de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Fransen en Duitsers zien HEMA als een hip merk. De winkels halen daar een veel hoger rendement dan de Nederlandse filialen. Onlangs kondigde het warenhuis ook zijn entree aan in de Oostenrijkse markt.

Voor de filialen in Dubai is HEMA de samenwerking aangegaan met Apparel Group, een conglomeraat dat wereldwijd 1.750 winkels exploiteert voor merken als Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Rituals. In de samenwerking met Apparel Group is HEMA onder meer verantwoordelijk voor het merk, assortiment en uitstraling van de winkel. Apparel is verantwoordelijk voor de exploitatie van de winkels, inclusief personeel.

De winkels in Dubai krijgen dezelfde uitstraling en verkopen hetzelfde assortiment als de andere HEMA-winkels in het buitenland, laat een woordvoerder weten. HEMA gaat ook daar HEMA heten, maar dan gespeld in het Arabisch. Waar de winkels precies komen in Dubai, kan HEMA nog niet zeggen.

Verkoopstrategie

Retaildeskundige Paul Moers denkt dat de stap naar het Midden-Oosten onderdeel uitmaakt van een verkoopstrategie. Vorig jaar september maakte het bedrijf bekend dat het samen met eigenaar Lion Capital de mogelijkheden onderzoekt voor verkoop.

Lion Capital kocht HEMA in 2007 en wil al langer van de onderneming af. In 2010 kwam het bijna tot een verkoop aan Ahold, maar uiteindelijk mislukte de overname.

Om het bedrijf aantrekkelijker te maken voor de verkoop is de afgelopen jaren onder topman Tjeerd Jegen het Nederlandse karakter losgelaten en een internationale koers ingezet.