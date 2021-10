OESO: wereldwijde deal over minimumbelasting voor multinationals

De Ierse regering verzette zich tegen de ondergrens van 15 procent voor winstbelastingen en wilde vasthouden aan het belastingtarief van 12,5 procent voor grote bedrijven. Met dat tarief wisten de Ieren veel Amerikaanse techbedrijven als Apple en Facebook te lokken. Minister van Financiën Paschal Donohoe verklaarde in juni wel achter het grootste deel van het akkoord te staan. ,,Ik heb de bedenkingen van Ierland kenbaar gemaakt, maar blijf me inzetten voor een resultaat dat Ierland kan steunen”, zo zei hij.

Jaarlijks ruim 100 miljard

Het Amerikaanse plan moet ervoor zorgen dat ondernemingen die in meerdere landen actief zijn, in al die landen belasting betalen. Daarvoor hoeven de bedrijven geen kantoor in een land te hebben. Ook gaat de minimale winstbelasting voor die bedrijven wereldwijd naar 15 procent.