Offensief Brainport voor ontwikkeling technisch talent

Onder de ondertekenaars bevinden zich bestuurders van MKB en grote bedrijven zoals Philips, ASML, NXP en VDL; onderwijs- en onderzoeksinstellingen, waaronder Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen, Summa College en TNO; koepelorganisatie VNO-NCW en bestuurders en burgemeesters van de grote gemeentes in de regio. Het akkoord raakt daarmee ruim 500.000 inwoners, 200.000 studenten en scholieren en 200.000 werknemers van bedrijven en instellingen in Brainport Eindhoven.

In het Brainport Talent & Skills Akkoord staan zeven concrete afspraken waaraan partners zich committeren en die per direct worden vertaald in acties. Fontys wil het aantal afstudeerders in technologische studies in 2025 hebben verdubbeld. Begin 2019 start het twee nieuwe technologische masteropleidingen.