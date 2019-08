Oirschotse chocolatier Coco & Sebas maakt kerstbomen in de zomer

Bestaan onze winkels over 5 jaar nog? ‘Ja, maar directe verkoop of voorraad wordt zeldzaam’

11:59 De winkelleegstand neemt voor het eerst in jaren weer toe, terwijl de online verkoop juist tegen de klippen opgroeit. Om te overleven is het noodzakelijk dat niet alleen de ketens, maar ook zelfstandige winkeliers meeprofiteren van e-commerce. Maar hoe? De bedenkers van Winkelstraat.nl hebben het antwoord naar eigen zeggen gevonden. ,,De combinatie van de ervaring van de winkeliers met een online marktplaats voor exclusieve mode is een gouden formule.’’