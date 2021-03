OM verdenkt ABN AMRO nu ook van ‘schuldwitwassen

Advocaat van Eindhoven­se ondernemer Lindhout krijgt berisping

8 maart EINDHOVEN - De Eindhovense advocaat Hugo Nieuwenhuizen is berispt voor fouten die hij maakte in de zaak van zijn cliënt Jos Lindhout. Dat blijkt maandag uit een uitspraak van de Raad van Discipline in een tuchtklachtprocedure die door Lindhout was ingesteld.