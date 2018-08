Omniradar uit Eindhoven kan verder met radar op één chip

De nieuwe eigenaar ziet een beloftevolle toekomst voor Omniradar dat op één chip drie antennes plaatst waarmee radiogolven uitgezonden en opgevangen kunnen worden. ,,Radar is de sensor van de toekomst", zegt Peter Hiemstra van Senz2 in Waalwijk.

Omniradar struikelde in het zicht van de haven, zo blijkt uit het faillissementsverslag van curator Maarten van Ingen. Het bedrijf had niet meer het geld om de benodigde certificering voor de chip te verkrijgen. Hiemstra zegt dat de radarchip in technische zin klaar is maar nog moet worden getest, op het gebied van levensduur bijvoorbeeld.

De nieuwe eigenaar past de chip al toe in zijn meetsystemen voor de industrie. Om te meten hoe vol een container is of wat het niveau is van het oppervlaktewater. De draadloze radarsystemen van het Waalwijkse Senz2 registeren dat elk uur.

Omdat de radar van Senz2 'om de chip van Omniradar heen is gebouwd' moest het na het faillissement de toelevering zien zeker te stellen. De keuze werd gemaakt om het bedrijf over te nemen. ,,We kenden het team van Omniradar goed omdat we er jarenlang zaken mee hebben gedaan. Het zijn zeer gemotiveerde mensen."

De nieuwe eigenaar neemt alle zes personeelsleden over. De curator had - in tegenstelling tot wat gebruikelijk is - de medewerkers niet ontslagen. Ze mochten doorwerken vanwege het cruciale belang van dat werk voor het voortbestaan van het bedrijf.

Hiemstra verwacht dat een paar maanden nodig zijn voor het kwalificatieproces en dat Omniradar snel de productie kan opstarten voor de lopende orders.