Omstreden belegger uit Eindhoven ligt onder loep van AFM

EINDHOVEN - Een vanuit Eindhoven opererende belegger voor klanten in de internationale valutahandel ligt onder de loep bij de Autoriteit Financiële Markten. De geboren Nuenenaar, eerder ook al in opspraak gekomen, weigert de AFM de gevraagde informatie te geven.

De toezichthouder op beleggingsinstellingen onderzoekt of de man een vergunning nodig had voor zijn activiteiten. Omdat hij niet voldoet aan de informatieplicht is hem een dwangsom opgelegd die kan oplopen tot 50.000 euro.

In hoeverre de man slachtoffers heeft gemaakt met hem toevertrouwde gelden zegt de AFM niet te kunnen zeggen. Ook wordt niet bekend gemaakt of tips zijn binnengekomen over de belegger. De toezichthouder heeft de man overzichten gevraagd van per cliënt geïnvesteerde bedragen, het totale aantal handelstransacties en de winst- en verliesrekening per cliënt.

Onder meer de omvang van de activiteiten bepaalt of een vergunning van de AFM nodig is. ,,Omdat we die informatie niet krijgen, weten we niet of deze man in overtreding is", stelt een woordvoerster.

Kwakzalver

De man, een 44-jarige geboren Nuenenaar, wordt al jaren genoemd in meerdere dubieuze zaken. In een programma van Peter R. de Vries is hij jaren geleden opgevoerd als kwakzalver die mensen geld afhandig maakt met zogenoemde energiebehandelingen. Hij zou daarover 200 euro per uur hebben gerekend.

Op internet circuleren ook berichten over zijn betrokkenheid bij Crowdfunders United, een crowdfundingplatform waar mensen veel geld aan zouden zijn kwijtgeraakt. De in het Gelderse Andelst gevestigde bedrijven die daar achter zaten, zijn inmiddels opgeheven.

In de zaak die de AFM nu volgt gaat het om de bedrijven United Wealth Exclusive en Congenials. Ze zijn samen met een aantal andere vennootschappen volgens de inschrijving in de Kamer van Koophandel gevestigd in een kamer in een bedrijfsverzamelgebouw in Eindhoven. Eerder hadden de bedrijven adressen in Helmond en in Amsterdam.