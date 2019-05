Omstreden Huawei beheert cruciale data KPN

Het Chinese technologiebedrijf Huawei beheert de klantgegevens van KPN. Dat komt doordat het Nederlandse telecombedrijf voor de klantendatabase volledig in zee is gegaan met Huawei. In de Chinese software staan de persoonsgegevens, gebruikersdata en factuurgegevens van miljoenen Nederlanders. Dat meldt Trouw.

Het afgelopen jaar is de angst gegroeid dat Huawei kan meekijken via achterdeurtjes, bijvoorbeeld in apparatuur voor snel mobiel internet. De Verenigde Staten beschuldigen Huawei van spionage in samenwerking met de Chinese staat, al is daarvoor geen openbaar bewijs. Ook KPN heeft daarom het veiligheidsbeleid aangescherpt. Ondertussen gaat het Chinese bedrijf bij KPN door de voordeur naar binnen.

KPN noemt Huawei de Solution Provider, een partner die cruciale software levert en onderhoudt. Het betreft onder meer de systemen voor bestellingen, de facturatie en het beheer van klantgegevens. Huawei is momenteel ook betrokken bij de verdere ontwikkeling van de IT-systemen van KPN. Technici van KPN werken direct samen met technici in China.

Ontevreden klanten

Huawei beschrijft in een document dat in handen is van Trouw, hoe de ‘digitale transformatie’ van KPN in zijn werk is gegaan. In 2013 verloor KPN marktaandeel en had het bedrijf te maken met ontevreden klanten. Kern van het probleem was een inefficiënte IT-architectuur. Hierdoor werden bestellingen bijvoorbeeld traag afgehandeld. Van de tachtig gebruikte computer-programma’s was driekwart verouderd, schrijft Huawei. Er bestonden meerdere klantsystemen die overlapten, wat erg kostbaar was.

KPN liet de oude systemen overzetten naar Huawei’s eigen software. Het bedrijf kon hierdoor veel efficiënter werken. Topmanager Bouke Hoving noemde de samenwerking met Huawei de ‘hoeksteen’ van de transformatie. Er kwam één klantsysteem, namelijk dat van Huawei.

Technici die een softwaresysteem onderhouden hebben vaak vergaande bevoegdheden, bijvoorbeeld om te testen of een database bij een zoekopdracht de juiste data teruggeeft. Kan een Chinese Huawei-technicus meekijken in de klantendatabase van KPN?

Strikte afspraken

KPN wil niet ingaan op deze details maar zegt dat het strikte toegangsafspraken heeft met leveranciers van interne softwaresystemen. De veiligheidseisen zijn bovendien recentelijk aangescherpt. Ook zegt KPN dat het, na jaren van outsourcing van IT, ‘het beheer van netwerken en systemen weer in toenemende mate zelf’ gaat doen.

Huawei staat op de zwarte lijst in de Verenigde Staten. Ook in Nederland en de Europese Unie is de twijfel gegroeid over samenwerking met Chinese bedrijven bij belangrijke infrastructuur. KPN maakte vorige maand bekend bij de vernieuwing van het mobiele kernnetwerk niet voor Huawei te kiezen. ,,De 5G-discussie gaat voorbij aan het feit dat Huawei-apparatuur allang deel uitmaakt van de Nederlandse 3G en 4G-netwerken”, zegt China-deskundige Frans-Paul van der Putten van Instituut Clingendael in Trouw. ,,Nu blijkt dat Huawei ook IT-systemen aan KPN levert, moeten we goed kijken wat deze samenwerking precies inhoudt.”